«Я же говорил, что Тардиф — пиренейский осёл». Назаров — о решении ИИХФ по Федотову

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение ИИХФ по делу Ивана Федотова и в очередной раз раскритиковал президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа.
«Мы все прекрасно понимали, каким будет решение ИИХФ в нынешней политической ситуации. Удивления лично у меня оно не вызвало, ведь я же уже говорил, что Люк Тардиф — пиренейский осёл. Теперь за работу нужно взяться профессиональным юристам, постараться оспорить данный вердикт Международной федерации хоккея и склонить чашу весов в пользу России», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, ранее Международная федерация хоккея применила санкции к Федотову и ЦСКА. Российский вратарь был дисквалифицирован на четыре месяца — с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года. Начало дисквалификации — это дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024. На армейский клуб наложен бан на международные трансферы сроком на один год.
- 14 августа 2023
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