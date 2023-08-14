Легенда «Бостона» Давид Крейчи объявил о завершении карьеры

Легендарный нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи завершил карьеру хоккеиста, сообщается на официальном сайте клуба.
Чешский форвард суммарно выступал за «мишек» 16 лет — всю карьеру в НХЛ. Крейчи был задрафтован «Бостоном» в 2004 году во втором раунде под общим 63-м номером. Нападающий присоединился к «Брюинз» в том же году и играл в клубе до 2021-го. Кроме того, чех провёл в составе «мишек» сезон-2022/2023.
За «Бостон» Крейчи сыграл 1032 встречи, в которых забросил 231 шайбу и отдал 555 результативных передач, суммарно набрал 786 очков. С «Брюинз» Давид выиграл один Кубок Стэнли — в 2011 году. Дважды он выигрывал награду, которая вручается лучшему игроку сезона по показателю полезности — в 2009-м и 2014-м. Кроме того, форвард со сборной Чехии дважды завоёвывал бронзовые медали чемпионатов мира — в 2012-м и в 2022-м.
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