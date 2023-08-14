«Будут играть только внуки Федотова». Губерниев ответил на слова Фетисова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международной федерации хоккея по ситуации голкипера Ивана Федотова. Россиянин был дисквалифицирован на четыре месяца. ЦСКА получил бан на международные трансферы до 10 августа 2024 года. Контракт армейцев с Федотовым был признан недействительным. У Ивана в силе соглашение с «Филадельфией Флайерз».

«Здесь его два пути. Первый — согласиться. Второй — идти своей дорогой и попасть под ещё более жёсткий бан. Поэтому надо решить, как дальше будут развиваться и двигаться Федотов и ЦСКА.

Вячеслав Фетисов вот предлагает послать ИИХФ куда подальше? Послать легко. Если мы станем всех посылать, то, мне кажется, дальше на международном уровне будут играть только внуки Ивана Федотова», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».