«Ангажированное». ЦСКА выступил с заявлением по решению ИИХФ по делу Федотова

ХК ЦСКА в официальном телеграм-канале выпустил заявление по решению Международной федерации хоккея. ИИХФ забанила армейский клуб, запретив клубу совершать международные трансферы ближайший год — до 10 августа 2024 года. Российский вратарь Иван Федотов получил дисквалификацию на четыре месяца — до 31 декабря 2023 года. Она вступит в силу 1 сентября — в первый игровой день нового сезона КХЛ.

«14 августа 2023 года хоккейный клуб ЦСКА получил уведомление от Федерации хоккея России о санкционных решениях, которые Международная федерация хоккея наложила на наш клуб и нашего игрока Ивана Федотова.

Хоккейный клуб ЦСКА выражает несогласие с данным решением, считает его ангажированным и будет оспаривать его в международных инстанциях.

Что касается вратаря ЦСКА Ивана Федотова — он находится на сборах основной команды в городе Минск и готовится к стартовой игре Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с казанским «Ак Барсом».

У руководства хоккейного клуба ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне», — говорится в сообщении.