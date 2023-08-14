Быков — о Федотове: все организации обязаны защитить его, а не колоть друг друга

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о решении Международной федерации хоккея по делу российского голкипера Ивана Федотова. ИИХФ наложила на ЦСКА бан на международные трансферы на один год — с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Кроме того, сам Федотов дисквалифицирован на четыре месяца — до конца 2023 года.
«Все эти вопросы находятся в юридической плоскости и в этой связи наши спортивные функционеры должны разбираться с юристами ИИХФ.
Но в любом случае все эти спортивные организации и их чиновники обязаны защищать права спортсмена, а не искать возможности «уколоть» друг друга.
Без спортсменов что они будут делать? Уважая принципы спортивной хартии, нужно искать вариант поддержки спортсмена, а не соперничать друг перед другом, кто круче в политической сфере!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 14 августа 2023
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