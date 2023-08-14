«Если Ротенберг поощряет «Флайерз» морочиться с ЦСКА?» Журналист выдвинул безумную теорию

Журналист PhillyIsFlyer Дэн Сильвер на своей странице в «Твиттере» выдвинул безумную теорию о ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым.

«Я преисполняюсь в обдумывании ситуации Федотова, но, очевидно, ЦСКА и СКА — непримиримые соперники.

Что, если заместитель председателя СКА Роман Ротенберг на самом деле поощряет «Флайерз» морочиться с Федотовым и ЦСКА, а взамен он в конечном итоге проявит некоторую снисходительность к Мичкову, который готовится поехать в Штаты?» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея применила санкции к Федотову и ЦСКА. Российский вратарь был дисквалифицирован на четыре месяца — с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года. Начало дисквалификации — это дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024. На армейский клуб наложен бан на международные трансферы сроком на один год.