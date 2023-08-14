В «Салавате» прокомментировали уход из жизни Родиона Амирова

«Салават Юлаев» в официальном телеграм-канале прокомментировал смерть 21-летнего российского нападающего Родиона Амирова.
«Не стало Родиона Амирова.
С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни наш воспитанник, молодой и талантливый, яркий нападающий — Родион Амиров. Родион был сильным, добродушным и радостным человеком. Долгое время он боролся с тяжёлой болезнью. Несмотря на все трудности, Родион всегда был рядом с командой, большой частью нашей хоккейной семьи. Он всегда был на связи, звонил и поздравлял хоккеистов после побед, вместе с нами переживал взлёты и падения.
Родион Амиров навсегда останется в наших сердцах. Молодой и яркий хоккеист, прекрасный человек. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память…» — говорится в сообщении.
Напомним, в феврале 2022 года появилась информация, согласно которой у молодого хоккеиста обнаружили опухоль головного мозга. Он проходил продолжительное лечение и не играл с января 2022 года. В мае 2023 года форвард продлил контракт с «Салаватом». Амиров провёл 79 встреч в КХЛ и Кубке Гагарина, набрав 18 (10+8) очков при общем показателе полезности «-6».
Амиров является бронзовым призёром первенства России среди юношей 2001 г.р. (2017), бронзовым призёром Кубка Глинки/Гретцки (2018), серебряным призёром чемпионата мира U18 (2019), победителем конференции «Восток» регулярного чемпионата МХЛ (2019/2020), бронзовым призёром чемпионата МХЛ (2020/2021).
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