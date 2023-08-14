«Ком в горле». Роман Ротенберг отреагировал на известие об уходе из жизни Родиона Амирова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале прокомментировал уход из жизни 21-летнего нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Умер Родион Амиров… Ком в горле от такого известия. Мы потеряли брата, молодого парня, который мог бы жить, играть в хоккей, растить детей…

Родион, ты был отличным игроком и хорошим человеком! Вся хоккейная семья молилась за тебя и делала всё, чтобы ты жил. Все наши мысли с тобой и твоими родными. Сил и мужества твоим близким.

Покойся с миром…» — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 14 августа, стало известно, что Родион Амиров ушёл из жизни. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые новость о болезни игрока появилась в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогал «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».