«Ком в горле». Роман Ротенберг отреагировал на известие об уходе из жизни Родиона Амирова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале прокомментировал уход из жизни 21-летнего нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.
«Умер Родион Амиров… Ком в горле от такого известия. Мы потеряли брата, молодого парня, который мог бы жить, играть в хоккей, растить детей…
Родион, ты был отличным игроком и хорошим человеком! Вся хоккейная семья молилась за тебя и делала всё, чтобы ты жил. Все наши мысли с тобой и твоими родными. Сил и мужества твоим близким.
Покойся с миром…» — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 14 августа, стало известно, что Родион Амиров ушёл из жизни. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые новость о болезни игрока появилась в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогал «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».
- 14 августа 2023
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