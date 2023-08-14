«Трактор» выиграл турнир в Казани, победив «Ак Барс» в финале

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился финальный матч турнира Кубок ТАНЕКО сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

На третьей минуте Егор Фатеев с передачи Александра Рыкова вывел челябинцев вперёд. На 14-й минуте Илья Сафонов восстановил равенство в счёте. Очки за результативные передачи получили Кирилл Адамчук и Дамир Жафяров. На 32-й минуте Владимир Ткачёв во второй раз огорчил вратаря казанцев Артура Ахтямова. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Виталий Кравцов и Сергей Калинин.

Таким образом, благодаря этому успеху «Трактор» стал победителем Кубка ТАНЕКО сезона-2023/2024.