«Трактор» — об Амирове: побеждаем и забираем Кубок ТАНЕКО, но никаких эмоций радости нет

«Трактор» в официальном телеграм-канале прокомментировал уход из жизни российского нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Сегодня ушёл из жизни нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров. Долгое время он боролся с тяжёлой болезнью.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении.

После победы на Кубке ТАНЕКО, где «Трактор» обыграл «Ак Барс» в финале, челябинцы посвятили ещё один пост Амирову.

«Побеждаем и забираем Кубок ТАНЕКО, но никаких эмоций радости нет. Выражаем свои соболезнования родным и близким Родиона Амирова.

Наши соболезнования», — говорится в сообщении.

Напомним, Амиров на драфте НХЛ 2020 года был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером.