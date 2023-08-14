«Трактор» — об Амирове: побеждаем и забираем Кубок ТАНЕКО, но никаких эмоций радости нет
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«Трактор» в официальном телеграм-канале прокомментировал уход из жизни российского нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.
«Сегодня ушёл из жизни нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров. Долгое время он боролся с тяжёлой болезнью.
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении.
После победы на Кубке ТАНЕКО, где «Трактор» обыграл «Ак Барс» в финале, челябинцы посвятили ещё один пост Амирову.
«Побеждаем и забираем Кубок ТАНЕКО, но никаких эмоций радости нет. Выражаем свои соболезнования родным и близким Родиона Амирова.
Наши соболезнования», — говорится в сообщении.
Напомним, Амиров на драфте НХЛ 2020 года был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером.
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