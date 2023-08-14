В ФХР выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Родиона Амирова

Федерация хоккея России в официальном телеграм-канале прокомментировала известие об уходе из жизни российского нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«14 августа ушёл из жизни Родион Амиров.

Родион родился в 2001 году в Салавате, воспитанник уфимского хоккея. На протяжении карьеры выступал за команды системы «Салавата Юлаева» и сборные команды России — юниорские и национальную. Бронзовый призёр Кубка Глинки/Гретцки — 2018, серебряный призёр юниорского чемпионата мира — 2019. Обладатель Кубка Карьяла — 2020.

В 2022 году у российского нападающего было обнаружено тяжёлое заболевание, с которым он мужественно боролся.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Родиона и всему хоккейному сообществу в связи с невосполнимой утратой», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно, что у Родиона обнаружили опухоль головного мозга. Хоккеист более полутора лет боролся с болезнью и проходил специализированное лечение. Ему помогал и «Салават», и его клуб в НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».