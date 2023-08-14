«Потерял зрение, уже не мог ходить». Агент Амирова рассказал о последних днях жизни игрока

Дэн Мильштейн, агент российского нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, рассказал о последних днях жизни хоккеиста. Сегодня, 14 августа, стало известно об уходе из жизни 21-летнего юноши. В феврале 2022 года Амирову поставили страшный диагноз — опухоль головного мозга. Родион проходил лечение — в России, в Германии, а также в Северной Америке.

«Обострение болезни случилось в октябре 2022 года. Тогда врачи в Торонто дали Родиону всего шесть месяцев. Это был рак четвёртой степени — опухоль головного мозга.

Он вернулся в Россию, где доктора в Сколково боролись за его жизнь ещё 10 месяцев. Но две недели назад и они оказались бессильны. Тогда пришли к решению отвезти Родиона в Германию, где был последний, призрачный шанс на лечение. И вот его не стало…

Но парень боролся. За полтора года, с февраля 2022-го, как бы плохо ему ни было, когда он уже не мог ходить и терял зрение, он ни разу не пожаловался ни на что.

Он ведь в октябре приезжал в Торонто не просто лечиться, а тренироваться. Очень хотел вернуться в хоккей. Как помню, мне позвонили генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас вместе с канадскими врачами в 1:18 ночи: «Приезжай за мальчиком, сопровождать его на родину. Если ты сейчас его не заберёшь, то домой он может уже не вернуться». Пошло сильное обострение…

Мы ехали из аэропорта ко мне в Майами, чтобы собрать вещи. Два дня провели на пляже, чтобы парень развеялся. Спрашиваю у него: «Родион, ты как?» — «Да я нормально, больше переживаю за родителей».

Он думал только о других. Не ныл, боролся. И старался встречать каждый день на позитиве, с улыбкой. Хотя потерял зрение где-то полгода назад и уже не мог ходить.

Когда виделись последний раз? На прошлой неделе — встречались в Мюнхене, где он лечился. Родион боролся, ни разу себя не пожалел. Я ему ещё тогда сказал дерзко, чтобы взбодрить: «Слушай, я агент, нас интересуют только деньги. Давай, хватит болеть — выходи на лёд, возвращайся в игру. Нам нужно бизнес делать». Посмеялись тогда над шуткой. Он снова улыбался, хотя в последнюю неделю уже не мог держать голову. Состояние было ужасным, болезнь побеждала.

Но когда в октябре 2022 года ему дали шесть месяцев, и они прошли, в апреле 2023-го Родион сказал со смехом: «Ну что, эти канадские доктора ничего не знают. Вот я, здесь, живой — а они меня уже похоронили». Каждый прожитый день был как подвиг. Он вёл эту борьбу мужественно и стойко», — приводит слова Мильштейна «Матч ТВ».