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Главный тренер «Трактора» поделился эмоциями от завоевания Кубка ТАНЕКО

Главный тренер «Трактора» поделился эмоциями от завоевания Кубка ТАНЕКО
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в финальном матче Кубка ТАНЕКО с «Ак Барсом». Челябинцы выиграли со счётом 2:1. Благодаря этому успеху «Трактор» стал победителем предсезонного турнира в Казани. Гатиятулин назвал положительные итоги соревнования. Кроме того, главный тренер «Трактора» объяснил, почему в финале не сыграл лидер челябинцев Антон Бурдасов.

«Идёт рабочий процесс, подготовка к сезону. Радует отношение ребят к тренировкам и к этим контрольным матчам. Мы довольны. Что касается игровых моментов, то есть материал, который тренерский штаб озвучит команде и сделает на это упор. Эти вещи нужно поправить и усилить. Ещё раз хочу поблагодарить организаторов турнира за приглашение. Всё на высшем уровне. Соперники — сильные спарринг-партнеры. Это важный момент при подготовке к сезону.

Какие положительные итоги могу подвести по турниру? Всегда приятно побеждать. Повторюсь, что радует отношение всех ребят к подготовке к сезону.

Почему Антона Бурдасова не было? Мы планировали, что Антон Бурдасов и Сергей Калинин проведут на турнире по два матча. У нас есть молодые ребята, которые здорово проявляют себя с первых дней сборов. Важно было нам их посмотреть, чтобы они получили игровой опыт с такими соперниками. Приняли решение играть такими составами», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

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