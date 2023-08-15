Главный тренер «Трактора» поделился эмоциями от завоевания Кубка ТАНЕКО

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в финальном матче Кубка ТАНЕКО с «Ак Барсом». Челябинцы выиграли со счётом 2:1. Благодаря этому успеху «Трактор» стал победителем предсезонного турнира в Казани. Гатиятулин назвал положительные итоги соревнования. Кроме того, главный тренер «Трактора» объяснил, почему в финале не сыграл лидер челябинцев Антон Бурдасов.
«Идёт рабочий процесс, подготовка к сезону. Радует отношение ребят к тренировкам и к этим контрольным матчам. Мы довольны. Что касается игровых моментов, то есть материал, который тренерский штаб озвучит команде и сделает на это упор. Эти вещи нужно поправить и усилить. Ещё раз хочу поблагодарить организаторов турнира за приглашение. Всё на высшем уровне. Соперники — сильные спарринг-партнеры. Это важный момент при подготовке к сезону.
Какие положительные итоги могу подвести по турниру? Всегда приятно побеждать. Повторюсь, что радует отношение всех ребят к подготовке к сезону.
Почему Антона Бурдасова не было? Мы планировали, что Антон Бурдасов и Сергей Калинин проведут на турнире по два матча. У нас есть молодые ребята, которые здорово проявляют себя с первых дней сборов. Важно было нам их посмотреть, чтобы они получили игровой опыт с такими соперниками. Приняли решение играть такими составами», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».
- 15 августа 2023
-
09:36
-
09:25
-
09:05
-
08:47
-
08:34
- 14 августа 2023
-
23:41
-
23:19
-
23:06
-
22:59
-
22:39
-
22:25
-
22:16
-
22:12
-
21:39
-
21:32
-
21:14
-
21:12
-
21:01
-
20:54
-
20:26
-
20:19
-
19:57
-
19:19
-
19:12
-
18:46
-
18:28
-
18:13
-
17:45
-
17:23
-
17:17
-
17:14
-
17:03
-
17:01
-
16:55
-
16:46