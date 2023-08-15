«Сначала не понимал масштабы». Курьянов — о переходе из тренера в генменеджеры «Авангарда»

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов высказался о переходе с поста тренера на нынешнюю должность.

«Всё получилось достаточно неожиданно. Александр Крылов не раз со мной на эту тему общался. Сначала я был не то чтобы категорично против, а просто не понимал, для чего и почему. Но мы долго общались, а Крылов умеет убеждать. Плюс сыграло роль и то, что я вырос в Омске, видел, как строилась команда «Авангард», как строилась новая арена, сколько сюда было вложено любви, сил, денег; и то, что Академия «Авангард» на тот момент была в надёжных руках Евгения Хацея. Настал такой момент, когда всё это перевесило на моей чаше весов. Чувство ответственности? Наверное, это самое главное. Всё-таки переживаю за клуб, академию, школу – за всё развитие нашей организации.

Когда я получил эту должность, то ещё не понимал масштабы всего происходящего, погружаться пришлось уже в процессе. Но каких-то опасений, боязни точно не было, потому что есть люди, которые мне помогают. Например, спортивный директор Евгений Забуга, если мы говорим про общение с агентами, контрактно-трансферные операции, формирование и контроль потолка зарплат. А что касается спортивной части, то она мне понятна. Нет опыта в, так скажем, переговорных делах», — сказал Курьянов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.