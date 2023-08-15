Генменеджер «Авангарда» — о зарплате Пьянова в 45 млн: мне просто нужен был центральный

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов объяснил, почему дал форварду Валентину Пьянову контакт с зарплатой 45 млн рублей за сезон.

«Попросил Пьянова позвонить сразу после вылета «Сибири» из плей-офф? Ну, тогда уже было некое понимание развития ситуации. Но даже если абстрагироваться: я, как тренер, тоже вижу рынок, вижу, как обстоят дела с центральными нападающими, кто освобождается, кто может помочь. Я видел, как Валя вырос за последние два года, да и капитаном в командах не становятся случайные люди. Но не только в раздевалке, но и по игре Пьянов сделал шаг вперёд. Так что этот игрок мне нужен был, я бы его и как тренер с удовольствием взял.

45 млн Пьянову за сезон — это нормально? В нынешних условиях ценник на игроков — это вообще ненормальная история. Цены взлетели космически! Но мы тут возвращаемся к чему? Когда нет конкуренции на рынке, тогда возрастают зарплаты, всё взаимосвязано. Я не могу сказать, много 45 млн или мало — мне просто нужен был центральный. А если бы он оказался не у нас, а в другой команде, то опять бы пришлось искать, затыкать дыры», — сказал Курьянов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.