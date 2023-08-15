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Церемония прощания с Родионом Амировым пройдёт на «Уфа-Арене»

Церемония прощания с Родионом Амировым пройдёт на «Уфа-Арене»
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Стало известно, где пройдёт церемония прощания с российским нападающим Родионом Амировым, сообщает официальный телеграм-канал «Салавата Юлаева».

Церемония состоится в Уфе. Она пройдёт в универсальной спортивной арене «Уфа-Арена». Отмечается, что дата и время церемонии прощания с хоккеистом будут названы позднее.

Напомним, Амиров — воспитанник «Салавата Юлаева». Вчера, 14 августа, стало известно, что Родион ушёл из жизни в возрасте 21 года. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые новость о болезни игрока появилась в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс». Нападающий на драфте НХЛ 2020 года был выбран «кленовыми листьями» под общим 15-м номером.

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