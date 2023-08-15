У «Уфа-Арены» установили мемориал в память об Амирове, болельщики приносят цветы и игрушки

У стадиона «Уфа-Арена» в столице Башкортостана установили мемориал в память о российском нападающем Родине Амирове, сообщает официальный телеграм-канал «Салавата Юлаева». Он находится у центрального входа арены.

На мемориале установлено фото хоккеиста, рядом висят его именные джерси. Отмечается, что болельщики приносят к нему цветы, свечи и игрушки.

Напомним, Амиров — воспитанник «Салавата Юлаева». Вчера, 14 августа, стало известно, что Родион ушёл из жизни в возрасте 21 года. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые новость о болезни игрока появилась в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс». Нападающий на драфте НХЛ 2020 года был выбран «кленовыми листьями» под общим 15-м номером.