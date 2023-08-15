Рекордсмен «Салавата» Хартикайнен — об Амирове: хотел бы попрощаться с тобой по-настоящему

Легенда и рекордсмен «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен в своих социальных сетях отреагировал на уход из жизни нападающего уфимской команды Родиона Амирова.

«Я бы хотел попрощаться с тобой по-настоящему. Но сейчас, к сожалению, о тебе осталась лишь добрая память. Покойся с миром, мой друг», — говорится в сообщении.

Отметим, что Хартикайнен является рекордсменом «Салавата» по основным статистическим показателям: голам (186), передачам (233) и очкам (419).

Напомним, на драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Вчера, 14 августа, стало известно, что Родион Амиров скончался. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».