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Ряд журналистов из Северной Америки высказались о смерти Родиона Амирова

Ряд журналистов из Северной Америки высказались о смерти Родиона Амирова
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Ряд североамериканских журналистов на своих страницах в «Твиттере» прокомментировали уход из жизни российского нападающего Родиона Амирова.

Обозреватель Sportsnet Эрик Энджелс: «Так грустно видеть это. Соболезнования семье Амирова».

Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли: «Ужасная новость. Выбор «Лифс» в первом раунде драфта-2020 Родион Амиров скончался после мужественного двухлетнего боя».

Инсайдер Крис Джонстон: «Ужасная новость. Родион Амиров ушёл слишком рано».

Напомним, на драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Вчера, 14 августа, стало известно, что Родион Амиров скончался. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».

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