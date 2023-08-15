Ряд журналистов из Северной Америки высказались о смерти Родиона Амирова

Ряд североамериканских журналистов на своих страницах в «Твиттере» прокомментировали уход из жизни российского нападающего Родиона Амирова.
Обозреватель Sportsnet Эрик Энджелс: «Так грустно видеть это. Соболезнования семье Амирова».
Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли: «Ужасная новость. Выбор «Лифс» в первом раунде драфта-2020 Родион Амиров скончался после мужественного двухлетнего боя».
Инсайдер Крис Джонстон: «Ужасная новость. Родион Амиров ушёл слишком рано».
Напомним, на драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Вчера, 14 августа, стало известно, что Родион Амиров скончался. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».
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