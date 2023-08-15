Генменеджер, задрафтовавший Амирова в НХЛ, высказался об уходе из жизни Родиона

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас отреагировал на уход из жизни российского форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова. Заявление появилось в официальном «твиттере» «пингвинов».
«Питтсбург», присоединяясь к «Торонто Мэйпл Лифс» и всему хоккейному сообществу, оплакивает утрату Родиона Амирова.
Наши мысли и сердца сейчас — с его родителями и семьёй. Их оптимизм и удивительный взгляд на жизнь в течение всей битвы Родиона были непоколебимы и невероятны.
Мне так грустно из-за потери такого замечательного молодого человека с таким большим потенциалом. Его беззастенчивый позитив — даже когда он столкнулся с ужасным диагнозом — останется со мной навсегда. Родион был ярким примером мужества, и я уверен, что его дух тронул каждого и будет жить в каждом, кому посчастливится его знать», — говорится в сообщении.
Напомним, Дубас, будучи генменеджером «Торонто», в 2020 году задрафтовал Амирова под общим 15-м номером.
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