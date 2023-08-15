Генменеджер, задрафтовавший Амирова в НХЛ, высказался об уходе из жизни Родиона

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас отреагировал на уход из жизни российского форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова. Заявление появилось в официальном «твиттере» «пингвинов».

«Питтсбург», присоединяясь к «Торонто Мэйпл Лифс» и всему хоккейному сообществу, оплакивает утрату Родиона Амирова.

Наши мысли и сердца сейчас — с его родителями и семьёй. Их оптимизм и удивительный взгляд на жизнь в течение всей битвы Родиона были непоколебимы и невероятны.

Мне так грустно из-за потери такого замечательного молодого человека с таким большим потенциалом. Его беззастенчивый позитив — даже когда он столкнулся с ужасным диагнозом — останется со мной навсегда. Родион был ярким примером мужества, и я уверен, что его дух тронул каждого и будет жить в каждом, кому посчастливится его знать», — говорится в сообщении.

Напомним, Дубас, будучи генменеджером «Торонто», в 2020 году задрафтовал Амирова под общим 15-м номером.