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Юрист объяснила, почему ФХР и ЦСКА должны согласиться с решением ИИХФ

Юрист объяснила, почему ФХР и ЦСКА должны согласиться с решением ИИХФ
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Юрист Анна Анцелиович рассказала, почему Федерация хоккея России и московский ЦСКА должны последовать указаниям ИИХФ в ситуации с вратарём Иваном Федотовым. По словам специалистки, ФХР всё ещё является частью Международной федерации хоккея. Поэтому неподчинение решению ИИХФ приведёт к прямому конфликту с организацией.

«Членство ФХР в ИИХФ не было приостановлено. Да даже если бы оно было приостановлено… Ты обязан соблюдать наложенные дисциплинарные санкции, только если ты не окончательно исключён из организации. И в уставе ИИХФ, я уверена, написано о необходимости соблюдений всех решений Международной федерации. Так что неподчинение решению будет прямым конфликтом», — цитирует Анцелиович «Газета.Ru».

Напомним, ранее ИИХФ приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.

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