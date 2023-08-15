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Американский нападающий «Барыса» рассказал, какой совет ему дал Овечкин

Американский нападающий «Барыса» рассказал, какой совет ему дал Овечкин
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Новичок «Барыса» Райли Барбер вспомнил период выступления в «Вашингтон Кэпиталз». Хоккеист рассказал, какой совет ему дал российский нападающий «столичных» Александр Овечкин. Кроме того, Барбер высказался о шансах «Питтсбург Пингвинз» на Кубок Стэнли в ближайшие годы. Райли является уроженцем Питтсбурга. Форвард также поделился мнением об игре в Техасе — криминальном штате.

«Что я, будучи уроженцем Питтсбурга, думаю про перспективы местной команды, есть у Евгения Малкина шанс выиграть ещё один Кубок Стэнли? Да, абсолютно точно. Когда у тебя в составе Кросби и Малкин, вне зависимости от их возраста, у тебя всегда есть шанс выиграть Кубок Стэнли.

Овечкин? Он невероятный парень, большое ему уважение. Уникальный игрок за всю историю хоккея. Он всегда максимально дружелюбен и готов всячески помочь молодым парням. Помню его совет, что надо бросать по воротам в любой ситуации: «Просто бросай, не думая». Пользуюсь им до сих пор.

Прошлый сезон я провёл в Техасе, хотя считается, что это довольно криминальный штат? Да, про Техас ходят такие разговоры. Но со мной ничего такого не было. Техас — отличный штат. Один из тех штатов, которые все уважают в США. Провёл там невероятное время.

После драфта я продолжил учиться в университете, что могу вспомнить о тех временах? У меня там было много приятелей. Одногруппники в университете стали моими лучшими друзьями. Это были три лучших года в моей жизни», — приводит слова Барбера «РБ Спорт».

Всю свою карьеру форвард, задрафтованный в 2012 году «Вашингтоном», провёл в Северной Америке. Ранее Райли входил в состав юниорской и молодёжной сборной США. В 2022 году спортсмен дебютировал в национальной команде на чемпионате мира в элитном дивизионе. В целом в его статистике числятся 16 матчей в НХЛ и более 430 игр в АХЛ. Минувший сезон Барбер провёл в фарм-клубе «Далласа» «Техасе». За 69 встреч в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 64 (32+32) очка.

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