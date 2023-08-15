Ушёл из жизни ветеран уральского хоккея, администратор ХК «Автомобилист» Юрий Ерёмин

Ушёл из жизни Юрий Викторович Ерёмин — ветеран уральского хоккея, администратор ХК «Автомобилист», сообщается в официальном телеграм-канале клуба. Специалист умер после продолжительной болезни на 83-м году жизни.
Вся жизнь Юрия Викторовича была связана с хоккеем. Будучи игроком, Ерёмин защищал цвета свердловского «Спартака» (1961 г.) и нижнетуринского «Факела» из Свердловска-45 (1962-1971 гг.) В дальнейшем, уже перейдя на тренерскую должность, он на протяжении нескольких лет работал в том же «Факеле». В 1976 году Ерёмин стал администратором свердловского «Автомобилиста», который позже был переименован сначала в «Спартак», а затем в «Динамо-Энергию».
«Вскоре после возвращения «Автомобилиста» на хоккейную карту России, в 2007 году Юрий Викторович стал администратором клуба и с тех пор неизменно являлся важным звеном команды, был душой коллектива и всегда отличался позитивным настроем и энергией. Весь хоккейный мир называл его Дедушкой.
Коллектив хоккейного клуба «Автомобилист» выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Викторовича! Светлая память», — говорится в сообщении.
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