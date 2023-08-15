Ряд хоккеистов НХЛ отреагировал на уход из жизни Родиона Амирова

Ряд хоккеистов НХЛ в своих социальных сетях отреагировал на уход из жизни российского нападающего Родиона Амирова.

Многие сделали репосты «сториз» или фотографии игрока «Торонто Мэйпл Лифс». Среди них хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин, Иван Мирошниченко, Александр Алексеев и Алексей Протас. Белорусский форвард подписал: «Покойся с миром». Алексеев написал: «Соболезнования семье и друзьям». Кроме того, «сториз» репостнули Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв, Игорь Шестёркин, Дмитрий Орлов и другие.

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн прокомментировал пост агента Амирова Дэна Мильштейна с известием о смерти хоккеиста, написав: «Покойся с миром». Такой же комментарий оставил канадский тренер СКА Даниэль Бохнер.