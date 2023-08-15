«Амур» обыграл «Торпедо» второй раз за день
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На стадионе «Новогорск» в Химках прошёл второй товарищеский матч между хабаровским «Амуром» и нижегородским «Торпедо». Встреча вновь завершилась победой дальневосточной команды, на этот раз со счётом 1:0 (0:0, 1:0).
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 августа 2023, вторник. 13:05 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Грецкий – 35:39 (5x5)
Первый период прошёл без голов. На 36-й минуте Вячеслав Грецкий забросил единственную шайбу, принёсшую победу «Амуру».
Отметим, что матч прошёл в формате два периода по 20 минут. Ранее команды уже провели товарищескую встречу сегодня, 15 августа. В упорной борьбе победу одержала также дальневосточная команда. На гол Кирилла Воронина на восьмой минуте хабаровчане ответили шайбами Евгения Грачёва на 34-й минуте и Алекса Бродхёрста на последней минуте периода.
Таким образом, «Амур» обыграл «Торпедо» дважды за день.
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