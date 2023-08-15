«Родион в наших сердцах». «Авангард» вывел фото Амирова на фасад стадиона в Омске

«Авангард» вывел фотографию российского нападающего Родиона Амирова на фасад стадиона «Джи-Драйв Арена» в Омске.

«Родион в наших сердцах», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «ястребов».

Напомним, вчера, 14 августа, стало известно о смерти Родиона Амирова. Нападающий в КХЛ выступал только за родной «Салават Юлаев». За уфимский клуб Родион дебютировал в сезоне-2019/2020. С того времени хоккеист провёл за «Салават» 79 встреч, в которых набрал 18 (10+8) очков.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Амиров является бронзовым призёром первенства России среди юношей 2001 г.р. (2017), бронзовым призёром Кубка Глинки/Гретцки (2018), серебряным призёром чемпионата мира U18 (2019), победителем конференции «Восток» регулярного чемпионата МХЛ (2019/2020), бронзовым призёром чемпионата МХЛ (2020/2021).