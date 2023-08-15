ИИХФ представила расписание чемпионата мира — 2024

ИИХФ опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2024 года в элитном дивизионе. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава. В нём примут участие 16 команд.
Полное расписание можно посмотреть по ссылке.
Цены на билеты турнира начинаются от 190 чешских крон (около 850 рублей) за «семейные» игры и до 12 980 крон на финальную игру (около 58 тысяч рублей).
В группе «A» сыграют Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания. Игры этой группы примет Прага.
В группе «B» представлены Польша, Франция, Латвия, Словакия, Швеция, Казахстан, Германия, США. Матчи этой группы пройдут в Остраве.
Напомним, золотые медали чемпионата мира — 2023 выиграла сборная Канады, серебро — у сборной Германии, бронза — у национальной команды Латвии.
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