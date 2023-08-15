Генменеджер «Трактора»: абсолютно уверен в Гатиятулине, очень сильный тренер

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков оценил работу главного тренера челябинского клуба Анвара Гатиятулина.

«Абсолютно уверен в Гатиятулине. Он очень сильный тренер. Мы налаживаем наши рабочие отношения, и у него очень сильные помощники. Гатиятулин доказывал свою состоятельность достижениями — выигрывал две бронзы. Прошлогодняя оплошность накладывает на него дополнительное давление, но мы ему поможем. Я уверен, что Гатиятулин перевернёт мнение о себе в лучшую сторону.

Помощников Гатиятулина выбирали без его участия? Это не верно. Выбирать помощников без главного тренера — не жизнеспособно. Ему работать с этими людьми, достигать результата на скамейке. Был шорт-лист из трёх-четырёх помощников в каждом тренерском профиле. Мы вместе с Гатиятулиным проводили собеседование и выбирали кандидатов, которые нам действительно подходят по квалификации, духу и человеческим качествам.

Будет ли перед командой ставиться задача показывать более атакующую игру? Матчами в Казани мы доказали, что будем играть в атакующей манере. Активно садились на защитников, старались с места потери шайбы идти в отбор. Думаю, что сама картина предсезонных матчей показывает, что «Трактор» будет играть активно. Мы ловим тренды и понимаем, что при таком наборе мастерства нужно показывать более атакующий хоккей. И это понимает тренерский штаб», — сказал Волков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне «Трактор» не попал в плей-офф. Накануне челябинский клуб одержал победу в предсезонном турнире Кубок ТАНЕКО в Казани.