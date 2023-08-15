В «Миннесоте» поделились ожиданиями от игры Хуснутдинова и Юрова в КХЛ
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Директор по развитию игроков «Миннесоты Уайлд» Брэд Бомбардир рассказал об ожиданиях от игры форварда СКА Марата Хуснутдинова и нападающего «Металлурга» Данилы Юрова в КХЛ.
«Мы никогда не пытались торопить этих ребят. Конечно, мы хотим, чтобы они как можно скорее акклиматизировались в Северной Америке, но они там играют в конкурентоспособный хоккей. И мы рады видеть, что в этом году они продолжат развиваться», — приводит слова Бомбардира официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, Данила Юров был задрафтован «Миннесотой» в 2022 году в первом раунде под общим 24-м номером. В начале июля форвард принял участие в лагере развития «дикарей». Нападающий Хуснутдинов был выбран «Миннесотой» в 2020 году под общим 37-м номером.
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