«Мне пришлось заново привыкать». Форвард «Автомобилиста» Макеев — об игре после операции

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев рассказал, как дебютировал в прошлом сезоне в матче с «Авангардом» в декабре 2022 года.

«Перед Новым годом вернулся на уровень КХЛ, сыграв против «Авангарда»? Мне пришлось заново привыкать. Конечно, выйдя на первую игру на новой арене в Омске, испытывал ощущения, как будто я дебютировал. Нужно было привыкать к скоростям, заново понять нашу систему игры и привыкать к соперникам.

В команде как-то подбодрили? Ребята, да, подбодрили! По традиции выпустили одного на лёд перед раскаткой, на круг почёта, так сказать (смеётся). Конечно, все были рады меня видеть! Я как раз прилетел к ним в Уфу, когда команда находилась в поездке. Ребята удивились», — цитирует Макеева сайт КХЛ.

Напомним, в начале августа 2022 года Макеев был прооперирован в Германии после разрыва передней крестообразной связки колена. В прошлом сезоне 31-летний нападающий в регулярке сыграл 19 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков. В плей-офф на счету Макеева 5 (3+2) результативных баллов в семи матчах.