Ахтямов: хочу выиграть Кубок Гагарина, а после — думать о заокеанской карьере

Голкипер «Ак Барса» Артур Ахтямов рассказал об итогах Кубка ТАНЕКО, в котором казанский клуб занял второе место, и высказался о возможной игре в НХЛ.

«Удивлён, что сыграл на турнире половину матчей? Где-то да, одна победа и одно поражение. Первый матч, наверное, можно сказать сыграл нормально. Но это по моим личным ощущениям, не знаю, не мне оценивать. В этой финальной игре, конечно, обидное поражение, но ничего, это всего лишь предсезонный турнир. Надо сделать выводы, подготовиться к сезону и уже не повторять ошибок.

Уровень КХЛ по сравнению с ВХЛ? Конечно, здесь более мастеровитые ребята, исполнители. Могут здорово бросить, попасть, отдать хорошую передачу – например, как в этом матче, когда мне второй гол забивали. А если смотреть в целом, хоккей везде один. Единственное, надо ещё привыкнуть немного к коллективу. А так, в принципе, хороший хоккей, высокий уровень, мне нравится.

Почему подписал длинный контракт с «Торонто», но сразу же вернулся на год в аренду? Я, честно говоря, хочу выиграть Кубок Гагарина, а после этого уже думать о своей заокеанской карьере. Пока есть шанс, пока предлагают контракт, я думаю, любой бы парень на моём месте так же бы сделал.

Ушёл из жизни Родион Амиров, каким он был? Он был хорошим другом. Очень, очень хороший парень, улыбчивый. И прямо слезу накатывает, честно говоря. Когда после матча узнал, почувствовал прямо опустошение. Игра сразу забывается, и, конечно, понимаешь, что жизнь она жизнь, и здоровье – это самое главное. Соболезную родным и близким», — сказал Ахтямов в интервью Metaratings.ru.

21-летний Ахтямов является воспитанником академии «Ак Барса» и на протяжении всей карьеры выступал за фарм-клубы казанской команды «Ирбис» в МХЛ и «Барс» — в ВХЛ.