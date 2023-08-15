Умер четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мэйпл Лифс»

Бывший защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Боб Баун умер в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба канадского клуба.
«Торонто Мэйпл Лифс» глубоко опечалены кончиной Боба Бауна, чьё наследие включает его культовый победный гол в овертайме финала Кубка Стэнли, который был забит, несмотря на то что он играл со сломанной ногой. Боб обладал неоспоримой твёрдостью характера и невероятной гордостью за то, что является игроком «Торонто Мэйпл Лифс». Команде и её болельщикам будет его очень не хватать. Наши мысли с близкими Боба в это трудное время», — заявил президент «Торонто» Брендан Шенахан.
Баун является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Торонто» (в сезонах-1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1966/1967). В составе команды он провёл 14 сезонов.
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