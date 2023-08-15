Генменеджер «Трактора» – об Амирове: наверное, бог забирает самых светлых

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков подвёл итоги турнира в Казани и высказался об ушедшем из жизни 21-летнем хоккеисте Родионе Амирове.
«Адаптация в клубе идёт полным ходом. Очень рад присоединиться к «Трактору». Это очень хорошая и достаточно амбициозная организация. Мне очень понравилось мышление и задачи, которые ставит передо мной руководство. Поэтому я здесь.
Какое общее впечатление оставил турнир в Казани? Отличный турнир, всегда нравилась Казань. Здесь хорошая хоккейная атмосфера. Приятно повидать друзей, с которыми играл, тех, кто меня тренировал и пообщаться на различные темы. Мы ставили цель с каждым матчем набирать игровую практику, чтобы ребята сплачивались и понимали, какие требования идут от тренерского штаба. У нас сдержанный оптимизм по поводу того, где мы сейчас находимся и куда идём.
Что у команды пока не получается? Мы бы хотели побыстрее проходить среднюю зону. Есть у нас неоправданные потери, которые надо исключить перед сезоном. Всегда есть куда добавить бригадам большинства. Мы сейчас приедем домой, потренируем эти аспекты, и будем продолжать готовиться к чемпионату.
Ушёл из жизни Родион Амиров… Светлая личность. И, наверное, бог забирает самых светлых в таком раннем возрасте. К сожалению, мы хотели, чтобы Родион был с нами, но он ушёл. Царствие небесное, земля ему пухом, сил его родителям и родственникам», – сказал Волков в интервью Metaratings.ru.
Ранее Волков рассказал о трудностях в подписании игроков-легионеров в КХЛ.
- 15 августа 2023
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