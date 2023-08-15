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Новиков: агенты Федотова должны были договориться с ЦСКА, но его упрятали в армию

Новиков: агенты Федотова должны были договориться с ЦСКА, но его упрятали в армию
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал дисквалификацию от ИИХФ российского вратаря Ивана Федотова.

«Приключения рядового Федотова продолжаются. Это какой-то замкнутый круг. Давайте обратим внимание на его юридическое сопровождение. Получается, что они просто не обеспечили ему никакой защиты, не предвидели всех обстоятельств. Когда Иван собрался в «Филадельфию», эти юристы и агенты нанесли ему моральный ущерб. Они же отвечают за подписание контрактов и прочие тонкости. Эти серьёзные решения должны быть на сто процентов защищены. Его агенты, когда Иван собирался в «Филадельфию», должны были договориться с ЦСКА. Но вместо этого его на год упрятали в армию. И сейчас эта история продолжается. Над парнем просто издеваются. Полная некомпетентность тех, кто отвечает за его юридическое сопровождение. Почему Иван всё время попадает в какие-то истории? Считаю, что надо разобраться, кто рядом с ним – друг или не друг. Жаль человека.

Дело Вани – играть в хоккей и выражать своё желание, где играть. А дело агентов – подсчитывать и говорить, что можно делать, а что нельзя. Это просто издевательство над человеком. Пора спросить с его юристов. Парню просто судьбу ломают. Это ужас какой-то», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, ИИХФ приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.

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