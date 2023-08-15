«Плыть против течения неправильно». Андрей Сафронов — о дисквалификации Федотова

Бывший генменеджер сборной России Андрей Сафронов оценил решение ИИХФ дисквалифицировать голкипера Ивана Федотова до 31 декабря 2023 года.

«Такое решение ИИХФ приняла только по одной причине. Изначально стороны были уведомлены, ЦСКА шёл правильной дорогой, подписав Ивана на два года, посчитав, что его контракт с «Филадельфией» закончил свою работу. Эту ситуацию ИИХФ продиктовала так, как посчитала нужным.

Думаю, что НХЛ контактирует с ИИХФ только по поводу трансферов. Каким образом всё это обернётся? При сегодняшней ситуации плыть против течения мне кажется немного неправильно. В связи с тем, что мы являемся членами ИИХФ, это решение надо принять как данность», — цитирует Сафронова «Газета.Ru».

Напомним, ИИХФ приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.