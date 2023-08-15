«Даже слов не могу подобрать!» Форвард «Автомобилиста» — об игре с Дацюком

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев рассказал об игре с легендарным нападающим Павлом Дацюком.

«Павел Валерьевич в особой рекламе не нуждается (смеётся). Здесь всё понятно – живая легенда! Играть с таким человеком — одно удовольствие. Даже слов не могу подобрать! Просто получаешь истинное удовольствие от хоккея, уже только смотря на него, а ещё и играя вместе в одной тройке. Одно удовольствие голы забивать и снабжать его шайбой, чтобы видеть, как он с ней обращается.

Насколько сложно было в первое время привыкнуть к стилю и манере игры Дацюка? Передача от него могла возникнуть хоть откуда, в любой момент, но для этого есть коммуникация. Павел заранее говорил, где нужно находиться, даже под каким углом клюшку поставить, в каком месте открыться. Это всё между нами обговаривалось», — приводит слова Макеева сайт КХЛ.

Ранее Макеев рассказал, как дебютировал в прошлом сезоне в матче с «Авангардом» в декабре 2022 года.