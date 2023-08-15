Нападающий «Витязя» Ежов рассказал, что является самым неприятным для хоккеистов

Нападающий «Витязя» Иван Ежов оценил итоги товарищеского матча с «Северсталью» (2:0) и рассказал, что время на предсезонке — самое неприятное для хоккеистов.

«Впечатления от игры положительные. Есть что улучшить и где добавить. Притираемся, наигрываем звенья. Нам нужно улучшить игру в равных составах и добавить в позиционных моментах. «Северсталь» — хорошая молодая и скоростная команда.

Сейчас мы закладываем фундамент, у нас непростые сборы. Они продолжаются до сих пор, но сейчас уже полегче. Готовимся к предстоящему сезону, наигрываем моменты. У каждого тренера предсезонка приблизительно одинаковая. Все закладывают фундамент на предстоящий сезон. Это самое неприятное время для хоккеистов. Ожидания от сезона только положительные. Перед нами стоят самые высокие цели. Мы хотим улучшить результат прошлого сезона. Всё впереди, всё зависит от нас», — сказал Ежов в интервью «РБ Спорт».

В матче с «Северсталью» Ежов отметился заброшенной шайбой.