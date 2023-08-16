Коньков рассказал о трёх вариантах решения ситуации Федотова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал о возможных решениях ситуации с контрактом голкипера Ивана Федотова.

«Ситуация предполагала такой вариант развития событий. ЦСКА сейчас может либо напрямую договориться с «Филадельфией», чтобы она разрешила ему выступать за ЦСКА, либо же пойти в арбитраж, что займёт определённое количество времени. Третий вариант следующий: Федотов продолжает играть за ЦСКА, несмотря ни на что.

Но это является нарушением закона и может привести к более масштабным последствиям. ИИХФ всё достаточно понятно объяснила. Надо смотреть, что можно сделать. Посмотрим, как отреагируют руководители КХЛ и ЦСКА, какие варианты решения ситуации они будут использовать», — цитирует Конькова Allhockey.

Напомним, ИИХФ приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.