Американский нападающий «Витязя» оценил игру партнёров в матче с «Северсталью»

Форвард «Витязя» Дерек Барак после победы над «Северсталью» в контрольном матче в Балашихе (2:0) рассказал о том, как налаживает взаимодействие с партнёрами по тройке нападения.
«Первый матч мы вместе играем в такой тройке – со Скоттом [Уилсоном] и Стасом [Яровым]. В прошлом матче с нами играл другой молодой парень Илья [Ануфриев]. Налаживаем химию – так могу кратко охарактеризовать наши взаимодействия. Хорошая игра в целом для команды. Наш голкипер Максим [Дорожко] сыграл великолепно.
Станислав Яровой обладает приличными навыками. Играет с этаким фаном, свободой при обыгрыше. Это был первый наш матч. Мы пока лишь создаем, конструируем тройку. И думаю, будем разъяснять друг другу нюансы взаимодействия», – приводит слова Барака официальный сайт «Витязя».
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