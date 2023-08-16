Нападающий «Амура» Грецкий подвёл итоги матчей с «Торпедо»

Нападающий «Амура» Вячеслав Грецкий поделился впечатлениями от двух контрольных матчей с «Торпедо» (2:1 и 1:0) в формате 2х20. Хоккеист принял участие в обоих встречах и забил единственную шайбу во второй из них.

«Какая игра получилась сложнее? Я думаю, что первая. Потому что соперник здорово начал игру быстро и активно, заставлял нас ошибаться, и это приводило к нашим удалениям. Но потом игра немного выравнялась. Выстояли, отработали друг за друга и выиграли.

Сработало ли хоккейное правило, когда после спасения [Яниса Калниньша] в меньшинстве забил Грачёв? Да. Янис очень здорово нам помог и, по сути, его действия организовали нам такой гол. Он был очень важен, ведь мы сравняли счёт в первом матче.

Было ли тяжело успевать за «Торпедо» по движению? В начале – да, а потом мы перестроились. Тренер подсказал, как нам лучше сделать и сразу пошла другая игра. Она поменялась, и мы стали меньше удаляться», – сказал Грецкий в интервью, опубликованном на официальном сайте клуба.