Защитник «Амура» Ляхов о матчах с «Торпедо»: не сказать, что было слишком тяжело
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Защитник «Амура» Александр Ляхов рассказал о впечатлениях от двух контрольных матчах с «Торпедо» (2:1 и 1:0) в формате 2х20. Он принимал участие только во второй встрече.
«Торпедо» – хорошая команда, здорово бежит, катит, играет в такой мастеровитый хоккей. Мы хорошо подготовились и не сказать, что было слишком тяжело.
Что могу сказать о своём силовом приёме перед голом Славы Грецкого? Петя Хохряков начал догонять игрока, игрок свалился на борт. Я удачно встретил и отсюда пошёл перехват. Хороший момент. Моя работа.
Скамейка шумно реагировала всю игру, все друг друга поддерживали, что-то подсказывали и тренеры, и хоккеисты. Даже как лучше сыграть в малейших моментах», – сказал Ляхов в интервью, опубликованном на официальном сайте клуба.
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