«Каролина» продлила аренду домашнего стадиона до 2044 года

«Каролина Харрикейнз» продлили аренду «Пи-Эн-Си Арены» в Роли на 20 лет, до конца сезона-2043/2044, сообщает Associated Press. Объявление о сделке связано с капитальным ремонтом стадиона и превращением земли вокруг него в ресторанный и развлекательный район с многоквартирными домами, отелем и отдельной музыкальной площадкой.
Соглашение было заключено совместно со Университетом штата Северная Каролина, потому что на «Пи-Эн-Си Арене» также играет университетская мужская баскетбольная команда, а неподалёку находится поле футбольной команды. Частью сделки является выделение 5 акров (2,02 га) земли для проведения общественных мероприятий.
Сделка включает в себя инвестиции в размере $ 300 млн от города Роли и округа Уэйк, $ 200 млн в течение пяти лет, $ 400 млн в течение 10 лет и $ 800 млн в течение 20 лет от клуба, а также реконструкцию арены на 100% из частных средств. «Каролина» выступает на «Пи-Эн-Си Арене» с 1999 года.
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