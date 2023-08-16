«Приятно, но моя карьера ещё впереди». Макар — о том, что Гретцки сравнил его с Орром

Защитник «Колорадо» Кейл Макар отреагировал на слова Уэйна Гретцки, который сравнил его с легендарным игроком обороны Бобби Орром. Также главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди отметил, что Макар – «современный Бобби Орр».

«Это потрясающие комментарии. То, что меня сравнивают с такой легендой, – это безумие. Мне трудно это осмыслить. Мне 24 года. То, чего добился Орр за свою карьеру, практически невозможно превзойти. Я ещё очень далёк от этого.

Всякий раз, когда тебя сравнивают с кем-то подобным, это невероятно приятно. Но в то же время я чувствую, что моя карьера впереди и пока я ещё ничего не добился. Я всё ещё очень молод», – цитирует Макара ESPN.

Макар был задрафтован «Колорадо» в 2017 году в первом раунде под общим четвёртым номером. В НХЛ канадец провёл 238 встреч, набрав 246 (65+181) результативных очков. В сезоне-2021/2022 защитник стал обладателем «Норрис Трофи».