«Хамский, наглый беспредел». Кожевников — о дисквалификации вратаря ЦСКА Федотова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что решение Международной федерации хоккея дисквалифицировать на четыре месяца вратаря ЦСКА Ивана Федотова продиктовано политикой.
«Ну тут всё ясно и понятно — чистая политика. Хамский, наглый беспредел, где ИИХФ и глава этой федерации выступили в качестве пешек. Ему приказали — он сделал. Американцы, шведы, финны, чехи — все они люто ненавидят нашу страну, наш хоккей. Потому что боятся нашу команду, силу её и думают, что деньги всё решают и нас можно запугать. Это всё мерзко, грязно, но, увы, ожидаемо. Политика давно победила спорт. Терпения ЦСКА. Терпения Федотову», — цитирует Кожевникова «Российская газета».
Напомним, ЦСКА также получил наказание от ИИХФ в виде запрета на международные трансферы сроком на один год.
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