«Лада» расторгла контракт с защитником Павлом Медведевым по соглашению сторон

«Лада» расторгла контракт с защитником Павлом Медведевым. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, контракт с игроком обороны расторгнут по обоюдному согласию.

В составе автозаводцев Медведев выступал с начала прошлого сезона и успел провести в общей сложности 53 матча в ВХЛ, набрав 23 (3+20) очка при показателе полезности «+10». В ходе текущей предсезонки защитник сыграл в шести встречах и отметился в них одной голевой передачей.

Всего в ВХЛ 27-летний игрок обороны принял участие в 334 матчах, в которых набрал 106 очков — забросил 29 шайб и отдал 77 результативных передач. Показатель полезности защитника в карьере ВХЛ составил «+49».