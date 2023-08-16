«Лада» расторгла контракт с защитником Павлом Медведевым по соглашению сторон
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«Лада» расторгла контракт с защитником Павлом Медведевым. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, контракт с игроком обороны расторгнут по обоюдному согласию.
В составе автозаводцев Медведев выступал с начала прошлого сезона и успел провести в общей сложности 53 матча в ВХЛ, набрав 23 (3+20) очка при показателе полезности «+10». В ходе текущей предсезонки защитник сыграл в шести встречах и отметился в них одной голевой передачей.
Всего в ВХЛ 27-летний игрок обороны принял участие в 334 матчах, в которых набрал 106 очков — забросил 29 шайб и отдал 77 результативных передач. Показатель полезности защитника в карьере ВХЛ составил «+49».
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