Защитник «Сибири» Гордеев: в юниорской лиге Канады со мной все хотели драться

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев рассказал об игре в Северной Америке и о переезде в Россию. Прошлый сезон защитник провёл в американской команде ECHL «Мэйне». В 63 матчах регулярного чемпионата он записал на свой счёт 33 очка (12+21).

«Чувствую ли я себя дома? Если честно, я был рад приехать на родину. Я из Омска. Знаю, что у «Сибири» и «Авангарда» большое противостояние. Думаю, атмосфера будет очень классная. Поеду домой в Омск и всё увижу. У меня двойное гражданство. Я давно уже не приезжал сюда. Очень большое расстояние: я так далеко от родителей не уезжал никогда. Там ночь, тут день, намного меньше разговариваю с семьёй, с друзьями. Они поддерживают меня. Но я решил, что это лучше для меня, для карьеры. В Омске есть родственники, друзья. Жду их на матче в Омске, уже много кто сказал, что придёт.

Мама преподаёт русский язык? Дома я с родителями общаюсь на русском языке. И до 15 лет я писал, читал по-русски, мама мне не давала забыть. Сейчас некоторые слова посложнее подходят.

Легко ли решился приехать в Россию? После того как я поговорил с Дэвидом, мне казалось, что это был самый лучший вариант для моей карьеры. Это очень быстро случилось, недели за две.

Отношение к Ист-Косту? Смотря какое место. Мне нечего сказать плохого. Некоторые условия сложные, например, дорога. Но фанаты, хоккей, тренеры меня устраивали.

Боёв у меня мало. Но если надо – это возможно. Когда я в юниорской лиге играл, со мной все хотели драться.

Североамериканский тренер в «Сибири»? Мы с ним на английском разговариваем основную часть времени. Мне повезло, что он тоже из Торонто и мы могли познакомиться и поговорить.

«Сибирь» — филиал Канады? Конечно, это всё хорошо, но я приехал сюда поработать над русским. Классно, что есть англоязычные парни и тренер, но я хотел бы лучше разговаривать на русском», — передаёт слова Гордеева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Большую часть карьеры Гордеев действовал в амплуа нападающего, но затем переформатировался в защитника.