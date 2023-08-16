Билялетдинов: начать предсезонную подготовку позже было правильным решением

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что тренерский штаб казанцев принял верное решение начать предсезонную подготовку позднее, чтобы хоккеисты получили дополнительное время на отдых.

«Правильно ли, что позднее начали предсезонную подготовку? Это однозначно правильное решение. Ребята отдали очень много сил в плей-офф, играли до седьмого матча, играли и с травмами, сделали там всё, что могли. Этот период дал им возможность отдохнуть, восстановиться. Если бы мы собрали их раньше, не думаю, что это было бы лучше и проще. У нас уже было такое в 2018 году после чемпионства. Я собрал команду как обычно и понял, что мне не всё понравилось.

Доволен ли игрой команды на Кубке ТАНЕКО? В целом для меня всё понятно. Игры всегда показывают и положительные стороны твоей команды, и отрицательные. Есть вопросы, которые нам надо исправить. Необходимо время, чтобы игрок показал ту игру, на которую мы рассчитываем. Сейчас второй турнир – это тоже хорошая возможность посмотреть на того же Свечникова. Не хотелось бы ошибаться, перебрасывать его по звеньям, это никому не понравится. Всё было понятно для меня. Те вещи, которые не нравились, я понимал, из-за чего они происходят. Мы их поправляли. Последняя игра немного огорчила. Возникло столько вопросов, что сейчас за это время надо их исправлять. Эти матчи нам помогли – полезный турнир и хорошие, достойные соперники», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.

Напомним, на прошедшем в Казани турнире на Кубок ТАНЕКО «Ак Барс» уступил в финале «Трактору» со счётом 1:2.