Генменеджер «Ак Барса»: мы подошли под потолок зарплат, но ещё можем совершить обмен

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что казанский клуб осенью, возможно, ещё приобретёт какого-то хоккеиста, но начинать сезон команда будет в текущем составе.

«Можно ли сказать, что трансферная кампания клуба завершена? Время ещё есть, вернее будет сказать, что оно есть до 27 декабря. У нас есть потолок зарплат, и мы его освобождали, чтобы заполнить определёнными игроками. Мы сделали приобретения и, возможно, сделаем ещё одно в сентябре-октябре. Думаю, что вступать в сезон мы будем именно этим составом.

Как обстоят дела с потолком зарплат? Не секрет, что мы выходили за потолок, но вышли из него после ухода Динара Хафизуллина и Василия Токранова. У нас есть резерв, мы подходим к нему впритык. Но есть варианты, на которые можно пойти: переподписания или обмены, например. Хватит ли зарплатного фонда на подписание защитника? На данный момент — нет.

У клуба не закрыто число лимита на легионеров? Мы ещё в том году сделали ходы в плане российских ребят на рынке, потому что понимаем риски. Отъезды игроков, бытовые ситуации, мировая ситуация: всё влияет на них. Если есть возможность взять наших игроков, то мы их возьмём. Но, если будут качественные иностранные игроки, то может быть и обмен.

Будем ли расставаться с кем-то из игроков, чтобы освободить резервы на подписание защитника? Остаётся ещё две недели до старта сезона. У нас все игроки — квалифицированные. Есть восемь человек которые могут сыграть в обороне, также есть ребята из резерва. Молодые Семён Ионов, Всеволод Альметкин. Например, Никита Евсеев показывает высокий уровень для своего возраста. Здесь нет спешки в том, чтобы взять абы кого и совершить ошибку. У нас есть шорт-лист по игрокам, мы смотрим на них. Сейчас подошли под потолок зарплат, но мы ещё можем совершить обмен.

Как мне уровень игры Евгения Свечникова? Сегодня первый раз вживую увидел его работу на тренировке. Потенциал у игрока большой, есть дриблинг, бросок. Понятно, что может быть много аспектов: новая команда, переезд, акклиматизация. Он долгое время был за океаном, где другие жизнь и менталитет. У него хороший возраст, он может выйти на лидерские позиции. Ему надо встроиться, но всё в его руках», — цитирует генменеджера пресс-служба клуба.