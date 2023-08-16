В «Ладе» приняли решение по ряду хоккеистов с истёкшими просмотровыми контрактами. Как сообщает пресс-служба клуба, Николай Демидов, Илья Кудряшов, Никита Лисов и Остап Сафин остаются в «Ладе» по итогам просмотра. В свою очередь, Андрей Алексеев и Радель Фазлеев покидают «Ладу» в связи с истечением срока действия пробных контрактов, новые соглашения хоккеистам не будут предложены.

Демидов прошлый сезон начинал в «Северстали» и, отметившись одной голевой передачей в семи играх регулярного чемпионата КХЛ, затем перебрался в курганское «Зауралье» – за 32 матча в ВХЛ он заработал 5 (1+4) баллов за результативность. Соглашение с Демидовым рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

Кудряшов выступал за нижегородскую «Чайку», а в минувшем сезоне провёл 30 матчей за «Юнисон-Москва» в первенстве НМХЛ, набрав суммарно 13 (4+9) очков при показателе полезности «+18». В составе «Лады» на предсезонке Илья принял участие в пяти встречах, отметившись одной заброшенной шайбой. С Кудряшовым заключён двусторонний контракт сроком на три года.

Лисов в прошлом сезоне сыграл пять матчей за «Витязь» без набранных очков, но в основном 29-летний защитник выступал в ВХЛ – за «Рязань-ВДВ» и тульский АКМ он провёл в общей сложности 36 игр, заработав 10 (3+7) очков. Контракт с Лисовым рассчитан на один год и является двусторонним.

Сафин в минувшем сезоне вернулся в чешский чемпионат и провёл 43 матча за пражскую «Спарту» в Экстралиге, набрав 14 (9+5) очков при показателе полезности «+5». Форвард провёл пять встреч за «Баник» из Соколова в первой чешской лиге и набрал 8 (0+8) баллов за результативность.