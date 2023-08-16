«Позавчера я потерял брата». Форвард «Салавата» Алалыкин — о смерти Амирова

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Амирова, с которым он играл в команде хоккеистов 2001 года рождения.

«Родион – доброй души человек! Хороший друг и товарищ по команде, которого все уважали, любили и ценили. Нам будет очень его не хватать! Большая потеря для всего хоккея, всемирная трагедия произошла.

Родя запомнился мне весёлым, улыбчивым, позитивным человеком, который, несмотря ни на что, всегда готов был прийти на помощь, выручить. Человек, который просто любил жить и ценил каждый момент своей прожитой жизни. Человек с большой буквы! Для меня он останется братом. Можно сказать, что позавчера я потерял брата. Это очень больно, но я уверен, что он сейчас там присматривает за всеми нами и что у него всё хорошо. Я его очень сильно люблю! Не любил, а люблю и буду любить!», — цитирует Алалыкина сайт КХЛ.